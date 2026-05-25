Назван фаворит на звание лучшего игрока чемпионата мира по футболу

18:31, 25 мая 2026

Кейна назвали фаворитом на звание лучшего игрока чемпионата мира по футболу
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Букмекерские конторы назвали фаворита на звание лучшего игрока чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали главным претендентом на звание лучшего игрока турнира нападающего сборной Англии Харри Кейна. На победу футболиста выставлен коэффициент 8,00. Ближайшими преследователями идут испанец Ламин Ямаль и аргентинец Лионель Месси с коэффициентом 11,00.

В гонке бомбардиров букмекеры в роли фаворита обозначили форварда сборной Франции Килиана Мбаппе с котировкой 7.00. На втором месте в линии расположился Кейн (8,00), замыкает тройку Месси (13,00).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Аналитики считают, что английская сборная вылетит в 1/8 финала.

