Европа потеряла инвестиционную привлекательность

EY: Прямые иностранные инвестиции в Европу упали на 7 процентов

В 2025 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в европейскую экономику сократились на семь процентов. Это выяснили аналитики компании Ernst & Young (EY).

Причиной этого оказалась глобальная экономическая неопределенность, связанная с тарифными ограничениями. Как следствие, в 2025 году Великобритания привлекла 730 проектов прямых иностранных инвестиций, что на 14 процентов меньше, чем в 2024 году, а Франция — 852 проекта (минус 17 процентов). Германия смогла похвастаться лишь 548 проектами (минус 10 процентов).

Впрочем, некоторые регионы Восточной и Южной Европы добились роста числа проектов прямых иностранных инвестиций. Так, в Испании соответствующий показатель вырос на 7 процентов, в Польше — на 10 процентов, а в Турции — на 20 процентов. На Великобританию пришлось 15 процентов всех проектов прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Европу.

Ранее издание China Daily предсказало европейской экономике уход китайских инвесторов из-за протекционистской политики Брюсселя в сегменте зеленой экономики.