Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:44, 25 мая 2026Экономика

Европа потеряла инвестиционную привлекательность

EY: Прямые иностранные инвестиции в Европу упали на 7 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

В 2025 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в европейскую экономику сократились на семь процентов. Это выяснили аналитики компании Ernst & Young (EY).

Причиной этого оказалась глобальная экономическая неопределенность, связанная с тарифными ограничениями. Как следствие, в 2025 году Великобритания привлекла 730 проектов прямых иностранных инвестиций, что на 14 процентов меньше, чем в 2024 году, а Франция — 852 проекта (минус 17 процентов). Германия смогла похвастаться лишь 548 проектами (минус 10 процентов).

Впрочем, некоторые регионы Восточной и Южной Европы добились роста числа проектов прямых иностранных инвестиций. Так, в Испании соответствующий показатель вырос на 7 процентов, в Польше — на 10 процентов, а в Турции — на 20 процентов. На Великобританию пришлось 15 процентов всех проектов прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Европу.

Ранее издание China Daily предсказало европейской экономике уход китайских инвесторов из-за протекционистской политики Брюсселя в сегменте зеленой экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

    Банк России повысил курс доллара

    Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

    Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

    Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

    На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

    Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

    Страна НАТО выступила против посредничества ЕС в переговорах между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok