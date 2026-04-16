Экономика
09:30, 16 апреля 2026Экономика

Россияне охладели к ТЦ

Focus Technologies: Посещаемость российских ТЦ сократилась на 2 % в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В первом квартале 2026 года тенденция снижения посещаемости средних и крупных российских торговых центров (ТЦ) продолжилась. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies.

За отчетный период среднедневной трафик ТЦ в России упал на 2 процента год к году. Речь идет о показателе торговых центров площадью от 20 тысяч квадратных метров, уточнили аналитики. В сравнении с докризисным значением (до пандемии COVID-19) достигнутый результат оказался на 25 процентов ниже. Динамику подтвердила глава отдела торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Основной причиной охлаждения спроса россиян на посещение ТЦ в компании NF Group назвали снижение покупательной способности значительной части населения. На фоне замедления роста зарплат и высокой инфляции рядовой потребитель начал вести себя более осторожно. Спонтанные и эмоциональные покупки при таком раскладе стали постепенно отходить на второй план, констатировала директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Ранее президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров спрогнозировал скорый закат эпохи ТЦ в России. На смену подобного рода точкам, полагает эксперт, в среднесрочной перспективе придут досугово-развлекательные центры. Традиционные же ТЦ вряд ли смогут выдержать усиливающуюся конкуренцию со стороны маркетплейсов.

