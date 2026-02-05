Реклама

Экономика
14:18, 5 февраля 2026Экономика

В России спрогнозировали закат эпохи ТЦ

Глава СТЦ Шакиров: На смену торговым центрам придут досугово-развлекательные
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Эпоха расцвета торговых центров в России, начавшаяся в конце 2000-х, подходит к своему концу. Такое мнение высказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, его слова приводит НСН.

Ей на смену приходит эпоха досугово-развлекательных центров, отметил он. Значительную часть такого рода точек, пояснил аналитик, занимают рестораны, кинотеатры и детские центры. «Это все то, что невозможно получить онлайн», — резюмировал Шакиров.

В ближайшие несколько лет, согласно его оценке, в стране закроются или перепрофилируются порядка десяти процентов торговых центров. В результате на внутреннем рынке останутся лишь самые успешные ТЦ. Они смогут выдержать усиливающуюся конкуренцию со стороны ведущих маркетплейсов, заключил Шакиров.

В прошлом году, по данным компании Focus Technologies, посещаемость российских торговых центров сократилась на 3 процента. Снижение оказалось более выраженным, чем в 2024-м, когда показатель упал на 2 процента. За последние пять лет, подчеркивала глава компании Nhood Мария Кочйигит, посещаемость ТЦ просела на четверть.

В целом падение интереса россиян к ТЦ аналитики называют долгосрочным трендом. Подобной тенденции поспособствует в том числе переход значительной части населения на сберегательную модель поведения. Роль же импульсивных покупок, на чем во многом держались торговые центры, на этом фоне продолжит сокращаться, констатировал глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

