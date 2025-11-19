Россияне резко охладели к ТЦ

Аналитик Кочйигит: Посещаемость торговых центров в России упала на 25 %

За последние пять лет посещаемость торговых центров (ТЦ) в России сократилась примерно на четверть, в этом году негативная тенденция с большой долей вероятности сохранится. Об этом заявила глава компании Nhood Мария Кочйигит, ее слова приводит ТАСС.

По итогам этого года посещаемость подобного рода площадок в стране просядет еще на 3 процента, ожидает эксперт. Снижение спроса охватило все ключевые сегменты традиционной розницы. Так, посещаемость магазинов одежды упала на 5 процентов, продуктовых точек и магазинов бытовой техники — на 8 процентов. Единственным исключением в 2025 году стала сфера общепита, где наблюдается околонулевой рост посещаемости (плюс 0-1 процент).

На фоне снижения спроса на продукцию в традиционной рознице эксперты прогнозируют наращивание доли онлайн-площадок и маркетплейсов. Наращиванию интереса россиян к подобного рода точкам способствует ряд факторов, включая возможность быстрой доставки до дома и функцию удобного возврата товаров, отмечал замглавы по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

Кроме того, маркетплейсы предлагают потребителям бонусные скидки, что особенно актуально для жителей небольших российских городов, где зарплаты традиционно ниже, чем в мегаполисах. Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина сетовала, что финансирование подобного рода акций ставит онлайн-ретейлеров в более выгодное положение в сравнении с коммерческими банками.

Вскоре после этих претензий скидками на маркетплейсах заинтересовались сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Если в ходе проверки будут выявлены нарушение принципов справедливой конкуренции, подчеркнули в ведомстве, в отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры.