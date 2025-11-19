Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:04, 19 ноября 2025Экономика

Россияне резко охладели к ТЦ

Аналитик Кочйигит: Посещаемость торговых центров в России упала на 25 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

За последние пять лет посещаемость торговых центров (ТЦ) в России сократилась примерно на четверть, в этом году негативная тенденция с большой долей вероятности сохранится. Об этом заявила глава компании Nhood Мария Кочйигит, ее слова приводит ТАСС.

По итогам этого года посещаемость подобного рода площадок в стране просядет еще на 3 процента, ожидает эксперт. Снижение спроса охватило все ключевые сегменты традиционной розницы. Так, посещаемость магазинов одежды упала на 5 процентов, продуктовых точек и магазинов бытовой техники — на 8 процентов. Единственным исключением в 2025 году стала сфера общепита, где наблюдается околонулевой рост посещаемости (плюс 0-1 процент).

На фоне снижения спроса на продукцию в традиционной рознице эксперты прогнозируют наращивание доли онлайн-площадок и маркетплейсов. Наращиванию интереса россиян к подобного рода точкам способствует ряд факторов, включая возможность быстрой доставки до дома и функцию удобного возврата товаров, отмечал замглавы по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

Кроме того, маркетплейсы предлагают потребителям бонусные скидки, что особенно актуально для жителей небольших российских городов, где зарплаты традиционно ниже, чем в мегаполисах. Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина сетовала, что финансирование подобного рода акций ставит онлайн-ретейлеров в более выгодное положение в сравнении с коммерческими банками.

Вскоре после этих претензий скидками на маркетплейсах заинтересовались сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Если в ходе проверки будут выявлены нарушение принципов справедливой конкуренции, подчеркнули в ведомстве, в отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Названа еще одна возможная причина пропажи в тайге семьи Усольцевых

    В посольстве Японии прокомментировали информацию о введении платных виз для россиян

    В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Воронеж ATACMS

    Сотни человек эвакуировали из горящего отеля в центре Москвы

    Раскрыта связь коррупционного скандала в Киеве с урегулированием украинского конфликта

    Россиянки ринулись лечить насморк с помощью вибраторов

    Российский школьник готовил теракт в кинотеатре во время детского сеанса

    Долина ускользнула из суда через черный ход

    В СВР раскрыли крах европейских властей из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости