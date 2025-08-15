В росте популярности маркетплейсов увидели неожиданный плюс для офлайн-торговли

NC Logistic: Подорожание доставки из маркетплейсов вернет покупателей в магазины

Подорожание доставки из маркетплейсов вернет покупателей в офлайн-магазины. Неожиданный плюс для традиционной торговли увидел замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян, он поделился комментарием с «Лентой.ру».

Маркетплейсы предлагают потребителям комфорт и быструю доставку, ставшие привычными не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. По словам эксперта, с развитием онлайн-площадок покупки превратились в частые, спонтанные заказы, оформляемые онлайн.

«Маркетплейсы предлагают быструю доставку и удобный возврат, избавляя покупателя от необходимости самостоятельно куда-то идти или ехать за товаром. При этом никто не задумывается, что продавец оплачивает сборку и доставку заказа, даже если покупатель передумает его забирать. Такой формат потребления приводит к увеличению количества мелких перемещений товаров по цепочкам поставок, что создает дополнительную нагрузку на логистическую инфраструктуру», — пояснил Васканян.

Учитывая потребительскую активность и растущие требования к скорости логистики маркетплейсов, со временем потребители столкнутся с увеличением затрат на доставку. Ее доля в общей стоимости заказа будет расти и в перспективе заказ дешевых товаров на дом может стать невыгодным — логистика подорожает даже несмотря на автоматизацию складских операций и развитие беспилотной транспортировки.

«Перегрев на рынке приведет к переосмыслению потребительских привычек. Люди начнут экономить и вновь обращаться к офлайн-магазинам, где можно избежать избыточных затрат на доставку. Например, если потребительская корзина состоит из 10 000 рублей, из которых 3 000 рублей придется отдать за доставку, то лишь небольшая часть населения будет готова переплачивать, но другая предпочтет офлайн-покупки, что снизит перегрев на рынке маркетплейсов. За счет такого баланса и работают онлайн- и офлайн-рынки, поэтому ошибочно полагать, что розничная торговля исчезнет, уступив место e-commerce», — добавил эксперт.

В июле 2025 года Федеральную антимонопольную службу призвали обратить внимание на слишком большие скидки на товары, которые продаются на маркетплейсах. Такое поведение эксперты посчитали нерыночным — они видят его цель не в повышении доступности товаров для населения, а в демпинге и снижении уровня конкуренции.

