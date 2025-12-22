Россияне стали реже ходить в ТЦ

«Ъ»: Посещаемость российских торговых центров упала на 3 процента в 2025 году

В 2025 году посещаемость российских торговых центров (ТЦ) сократилась на 3 процента в сравнении с прошлогодним показателем. О снижении интереса граждан к подобного рода объектам розничной торговли сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Focus Technologies.

Речь идет о сокращении показателя Mall Index, отражающего количество посетителей на тысячу квадратных метров торговых площадей, уточнили эксперты. Снижение, зафиксированное в 2025-м, оказалось более выраженным, чем в 2024 году — тогда индекс упал на 2 процента.

Негативный тренд, отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, затронул в первую очередь крупноформатные объекты. На ситуацию также оказывает давление со стороны онлайн-ретейлеров, особенно маркетплейсов, пояснил глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Дополнительным фактором стал переход значительной части населения на сберегательную модель поведения. Роль импульсивных покупок в итоге начала заметно снижаться, констатировал он.

Ранее об охлаждении россиян к ТЦ сообщала глава компании Nhood Мария Кочйигит. За последние пять лет, подчеркивала она, посещаемость таких торговых площадок просела на четверть и продолжит падать в среднесрочной перспективе. На этом фоне, отмечал замглавы по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян, будет расти роль маркетплейсов, весомыми преимуществами которых являются возможность быстрой доставки до дома и функция удобного возврата товаров.