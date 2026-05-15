Козловский не позволил себе впасть в депрессию

Вернувшийся Данила Козловский признался, что не позволил себе впасть в депрессию

Актер и режиссер Данила Козловский, который недавно вернулся в Россию, признался, что был на грани депрессии. Об этом он рассказал в интервью изданию «Ведомости».

Козловский признался, что последние несколько лет были для него непростыми. «Но нет, я не впадал в депрессию, понял, что не могу себе этого позволить. Нужно жить и не сдаваться», — заявил артист.

Также Данила отметил, что кризис стал для него стимулом к созиданию новых проектов, а сейчас у него в разработке находятся 12 проектов, например, сериал «Братья Карамазовы», в котором он постарается переосмыслить роман Достоевского.

Ранее стало известно, что российский актер Данила Козловский снялся в романтической комедии «С любовью из Лондона» (From London With Love). Козловский также выступил в качестве режиссера и соавтора сценария.