51-летняя супермодель снялась в купальнике на природе и восхитила поклонников

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) поделилась фотографией в купальном костюме и порадовала фанатов. Кадры появились на ее странице в Instagram.

51-летняя знаменитость снялась в белом слитном купальнике на фоне природы. Волосы знаменитости собраны в хвост, а образ дополнен золотистым браслетом. В серии также были опубликованы снимки, сделанные на территории ее дома. «Освещенная», — подписала она пост, который набрал 18 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом супермодели и оценили остальные кадры. «Ты такая идеальная, что я даже не понимаю, как это генетически возможно», «Моя самая любимая модель на планете», «Всегда сногсшибательна! Мне нравятся эти кадры», «Я преклоняюсь перед тобой! Сегодня на занятии по фотографии в школе я использовала твои кадры, чтобы показать мой любимый тип работ», «Твой дом — рай на земле», — комментировали они.

Ранее фигура 51-летней Хелены Кристенсен на фото в полупрозрачном боди удивила поклонников. На опубликованном в ее соцсетях ролике одна за другой сменяются фото манекенщицы. Ее запечатлели в черном кружевном боди из полупрозрачной ткани, через которую просвечивает грудь.