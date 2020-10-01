Фигура 51-летней модели на фото в полупрозрачном боди удивила поклонников

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в откровенном наряде бренда нижнего белья Victoria's Secret и удивила фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном ролике одна за другой сменяются фото 51-летней манекенщицы. Ее запечатлели в черном кружевном боди из полупрозрачной ткани, через которую просвечивается ее грудь. Кроме того, наряд оформлен вырезом на спине. На некоторых снимках Кристенсен накидывает на плечи халат с анималистичным принтом той же марки. Публикация набрала больше 13 тысяч лайков.

Автором съемки выступила американская фотохудожница Касс Берд (Cass Bird), работы которой неоднократно попадали на обложки таких журналов, как Vogue, Esquire, Vanity Fair и Porter.

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Поклонники восхитились внешностью и фигурой знаменитости. «Вау, ты выглядишь потрясающе», «Я в прямом смысле выронила телефон из рук», «Красивейшая женщина... Ты моя сама любимая модель всех времен», «Волосы! Тело! Лицо!», «Хотелось бы мне родиться с такими ногами!» — комментировали они.

Ранее в сентябре Хелена Кристенсен снялась в боди 30-летней давности из старой коллекции французского люксового дома Christian Lacroix. На размещенных фото 51-летняя знаменитость запечатлена на фоне природы в леопардовом костюме с собственным портретом на груди. Также манекенщица поделилась фотографиями из молодости, на которых она позирует в описанном наряде.