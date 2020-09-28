51-летняя модель снялась в белье Victoria's Secret и удивила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в откровенном наряде бренда нижнего белья Victoria's Secret и удивила поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

Так, 51-летнюю знаменитость засняли в красном шелковом халате и бюстгальтере в тон. Кроме того, ее образ был дополнен шляпой такого же цвета. «Наконец-то я оказалась перед объективом фотографа, чьими работами давно восхищалась и вдохновлялась», — подписала она пост и отметила фотографа Касс Берд (Cass Bird).

Фанаты порадовались за модель и оценили ее внешний вид в комментариях. «Вместе вы такие милые», «Выглядишь потрясающе в красном», «Как тебе удается быть такой сногсшибательной после стольких лет?», «Боже! Мне нравится такое сотрудничество», — высказывались они.

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Известно, что работы американской фотохудожницы Касс Берд неоднократно попадали на обложки таких журналов, как Vogue Esquire, Vanity Fair и Porter.

Ранее Кристенсен снялась в боди 30-летней давности из старой коллекции французского люксового дома Christian Lacroix. На размещенных фото 51-летняя знаменитость запечатлена на фоне природы в леопардовом костюме с собственным портретом на груди. Также манекенщица поделилась фотографиями из молодости, на которых она позирует в описанном наряде.