Фигура 51-летней модели на снимках в купальнике удивила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в слитном купальнике и удивила поклонников стройной фигурой. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных фотографиях 51-летняя модель позирует в купальном костюме цвета хаки. Фотосессия прошла в черепашьем заповеднике американского города Охай. «Мы должны заботиться о природе и о животных, с которыми нам так повезло жить», — подписала она пост, который набрал почти 13 тысяч лайков.

В комментариях под снимками фанаты отметили молодость Кристенсен. «Ты выглядишь просто потрясающе», «Я даже не смогу определить, сделаны эти фото до 90-х годов или в наши дни! Ты существуешь вне времени», «Богиня», «Самая красивая женщина в мире!», «У тебя есть какие-нибудь советы по фитнесу и диете?», «Твое тело прекрасно», — восхищались они.

Ранее в сентябре Кристенсен снялась в боди 30-летней давности из старой коллекции французского люксового дома Christian Lacroix. На размещенных фото 51-летняя знаменитость запечатлена на фоне природы в леопардовом костюме с собственным портретом на груди. Также манекенщица поделилась фотографиями из молодости, на которых она позирует в описанном наряде.