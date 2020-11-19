51-летняя европейская модель попозировала для уроженки России в белье

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) приняла участие в откровенной фотосессии и восхитила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из кадров 51-летняя европейская манекенщица запечатлена в бельевом корсете белого цвета и голубых джинсах на высокой талии. На другом фото она позирует в белом кружевном бюстгальтере и широких брюках такого же цвета. На третьем Кадре Кристенсен запечатлели в черных бюстгальтере и джинсах. Публикация набрала больше 27 тысяч лайков.

Автором съемки выступила уроженка России, проживающая в Нью-Йорке фотохудожница Кэт Ирлин (Kat Irlin), которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Harper's Bazaar и Paper. Известно, что она родилась в Санкт-Петербурге, но выросла в США.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «С каждым днем ты становишься красивее!», «Хелена, ты все еще выглядишь очень хорошо и молодо», «Сумасшедшая красота», «Красотка», — хвалили они.

Ранее в ноябре Хелена Кристенсен снялась в боди для рекламы линии одежды в стиле 90-х. На первом кадре она запечатлена боком к камере в черном боди с вырезом на груди, а на втором — в шелковой рубашке и с клатчем темно-зеленого цвета в руке.