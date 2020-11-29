Дочь Джуда Лоу показала фигуру на снимке в купальнике за сотни долларов

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис поделилась фотографией в купальнике за сотни долларов и порадовала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 20-летняя манекенщица показала фигуру в слитном купальном костюме розового цвета бренда Stella McCartney. Стоимость вещи, оформленной небольшими отверстиями, составляет 300 долларов (22 825 рублей). Образ Лоу дополнили несколько браслетов. В подписи к публикации, которая набрала почти 30 тысяч лайков, знаменитость отметила, что это фото символизирует «интимную близость тела с природой».

Фанаты знаменитости оценили ее внешний вид в комментариях. «Боже, как мне нравится, ты выглядишь сногсшибательно!», «Прекрасная Айрис и замечательное фото», «Горячо», «Красотка», — писали они.

Ранее в ноябре Айрис Лоу показала лицо без макияжа. На фото модель с мокрыми волосами и без макияжа показала свое лицо крупным планом. В качестве украшения она выбрала золотистые серьги-кольца.