20-летняя дочь Джуда Лоу поделилась фото в просвечивающем бикини наряде

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис попозировала в откровенном наряде и взволновала поклонников своим внешним видом. Соответствующая серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке модель запечатлена в платье бренда Clan, через которое просвечивал черный комплект бикини. На сайте марки стоимость полупрозрачной вещи составляет 82 фунта стерлингов (почти 8 170 рублей). Ее образ дополнили множество аксессуаров: браслеты, кольца, серьги.

В подписи к публикации, которая набрала больше 46 тысяч лайков, Лоу напомнила подписчикам про свой день рождения: в воскресенье, 26 октября, знаменитости исполнилось 20 лет.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Королева», «Ты такая милая», «Красотка!», «Какое платье!», «Невозможно описать словами, вау», — высказывались они.

Ранее в октябре фигура Айрис Лоу в облегающем платье взволновала поклонников. На размещенных в сети снимках модель позирует на фоне природы в облегающем платье длины миди с разноцветным принтом и вырезами на животе и под грудью.