Фигура 19-летней дочери Джуда Лоу в облегающем платье взволновала фанатов

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис снялась в откровенном наряде и взволновала фанатов своим внешним видом. Соответствующая серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети снимках 19-летняя модель позирует на фоне природы в облегающем платье длины миди с разноцветным принтом и вырезами на животе и под грудью. Свой образ она дополнила коричневыми сандалиями, а также золотистыми кольцами и браслетами. «Поцелованная луной», — подписала она пост, который набрал больше 47 тысяч лайков.

Фигура знаменитости восхитила ее подписчиков. «Боже, ты такая идеальная», «Черт возьми, это платье великолепно, но на тебе — это другой уровень», «Ты мне нравишься, леди. Твои глаза, цвет волос и платье, сексуальное тело», «Невероятно, ты просто сногсшибательна», «Платье мечты», — писали они.

Ранее в октябре тело дочери Сильвестра Сталлоне на пляжном фото взволновало поклонников. На размещенном в соцсетях снимке 22-летняя Систина демонстрирует свое подтянутое тело в черных плавках и кроп-топе в тон на фоне пальм.