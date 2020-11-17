Дочь Джуда Лоу показала лицо без макияжа

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис сфотографировалась без косметики и поделилась снимками с подписчиками. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 20-летняя модель с мокрыми волосами и без макияжа показала свое лицо крупным планом. Ее образ дополнили золотистые серьги-кольца. Публикация набрала больше 41 тысячи лайков.

Фанаты оценили естественную красоту манекенщицы в комментариях под постом. «Боже, ты такая красивая», «Естественная красота. Вау. От тебя захватывает дух. Береги себя!», «Ангельское лицо», «Идеальная», «Какие прекрасные глаза!», «Ангел», — высказывались они.

В октябре Айрис Лоу поделилась фото в просвечивающем бикини наряде. На размещенном фото она запечатлена в платье бренда Clan, через которое просвечивал черный купальник. На сайте марки стоимость полупрозрачной вещи составляет 82 фунта стерлингов (почти 8 170 рублей).