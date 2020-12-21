51-летняя модель удивила поклонников снимком в купальнике в ледяной воде

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) поделилась фотографией в откровенном образе в ледяной воде и удивила поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 51-летняя знаменитость позирует в полосатом слитном купальнике вполоборота к камере. Кристенсен запечатлели во время купания в пруду на территории ее дома. «Да, это чертовски холодно и чертовски круто», — подписала она пост, который набрал больше 12 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид и смелость манекенщицы. «Ты безумно крутая!», «Богиня!», «Естественная критотерапия (лечение холодом) на заднем дворе — это потрясающе! Наслаждайся», «Должно быть, это тело 19-летней девушки!», «Ты сумасшедшая и смелая!» — высказывались они в комментариях.

Ранее в декабре Хелена Кристенсен попозировала полностью обнаженной для родившегося в России фотографа. На размещенных в сети кадрах 51-летняя знаменитость из Европы запечатлена без одежды. Она лежит на диване с цветочным принтом. Автором съемки выступила проживающая в Нью-Йорке фотохудожница Кэт Ирлин.