51-летняя модель из Европы попозировала для родившегося в России фотографа голой

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) приняла участие в откровенной фотосессии и восхитила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 51-летняя знаменитость из Европы позирует полностью голой. Она лежит на диване с цветочным принтом боком к фотографу. Публикация набрала больше 24 тысяч лайков.

Автором съемки выступила уроженка России, проживающая в Нью-Йорке фотохудожница Кэт Ирлин (Kat Irlin), которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Harper's Bazaar и Paper. Известно, что она родилась в Санкт-Петербурге, но выросла в США.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Очень красиво!», «Теперь точно стало ясно, что Хелена Кристенсен никогда не стареет», «Восхитительные формы», «Сногсшибательна», «Вау!» — хвалили они.

Ранее Кристенсен показала фигуру в купальнике и порадовала пользователей. Она снялась в обнимку со своей племянницей в слитных купальных костюмах бренда Stella McCartney.