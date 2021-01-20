52-летняя модель примерила белье собственного бренда и восхитила клиентов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в рекламе собственного модного бренда и порадовала поклонников. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

Манекенщицу сфотографировали в квартире в одежде из новой коллекции марки Staerk&Christensen. Она попозировала, сидя на диване в платьях разной длины, которые оформлены глубоким декольте. Ее также запечатлели в черном боде с вырезом в области груди и блестящем пиджаке с пайетками.

На последнем фото из серии модель стоит спиной к фотографу в расстегнутой юбке, демонстрируя белье оранжевого цвета. Образы Кристенсен дополнил макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному, — прим. «Ленты.ру»).

Подписчики восхитились внешним видом 52-летней знаменитости в комментариях под публикацией. «Прекрасная женщина», «Я живу ради этих фотографий», «Сексуально!», «Очень интересные фото, Хелена», «Вау, обожаю тебя», — высказывались фанаты.

Ранее в январе Хелена Кристенсен уже снималась в нарядах собственного бренда. На размещенных кадрах она запечатлена в черном свитере с разноцветной вышивкой и нижнем белье. Кроме того, она также попозировала в мини-платье с цветочным принтом и праздничном облегающем платье в пол с высоким разрезом, оголяющим ее ногу.