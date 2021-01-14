52-летняя модель снялась в рекламе собственного бренда в нижнем белье

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в одежде собственного бренда и порадовала поклонников. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

52-летнюю манекенщицу запечатлели в квартире в вещах из новой коллекции марки Staerk&Christensen. Так, на одном из кадров она позирует в черном свитере с разноцветной вышивкой и нижнем белье. Знаменитость также снялась в мини-платье с цветочным принтом и праздничном облегающем платье в пол с высоким разрезом, оголяющим ее ногу.

Подписчики Кристенсен восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией. «Твои наряды выглядят потрясно!», «Какая же ты красивая», «Прекрасная», «Самая красивая женщина на Земле», «Ты просто невероятная», «Замечательные вещи и ты!» — высказывались фанаты.

В декабре 2020 года Хелена Кристенсен погрузилась в ледяную воду в купальнике в честь 52-летия. Модель, которой 25 декабря исполнилось 52 года, попала на видео в слитном купальнике красного цвета. На кадрах она сперва спускается по лестнице в холодный водоем, а затем начинает плавать.