52-летняя модель снялась полностью обнаженной и удивила поклонников

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) приняла участие в откровенной фотосессии и удивила поклонников. Серией снимков она поделилась на своей странице в Instagram.

52-летняя знаменитость стала лицом европейской клиники эстетической медицины N'Age. На размещенных в сети кадрах модель снялась в нескольких образах. Например, на первом черно-белом фото она позирует боком к камере полностью обнаженной, прикрывая оголенную грудь коленями. На втором снимке Кристенсен запечатлена в черном боди, а на третьем — в черных трусах и белом пиджаке на голое тело. Публикация набрала больше 50 тысяч лайков.

Автором съемки выступил скандинавской фэшн-фотограф Хенрик Булоу (Henrik Bulow), который сотрудничал с такими изданиями, как Elle, Vogue, i-D и многими другими.

Фанаты оценили молодую внешность супермодели в комментариях. «Твоя красота неподвластна времени», «Вау! Ты идеальна», «Горячо!», «Роскошная женщина», «Все еще самая красивая женщина планеты», «Вчера, сегодня и всегда — ты потрясающая, Хелена», — восхищались они.

В феврале Хелена Кристенсен вышла на мороз босиком полуобнаженная и удивила фанатов. Ее запечатлели со спины с распущенными волосами в бикини лилового оттенка. В комментариях знаменитость объяснила подписчикам, что купается в холодной воде для поддержания здоровья.