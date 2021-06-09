52-летняя модель снялась топлес на природе

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) показала фигуру в откровенных образах на природе и взволновала поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 52-летняя манекенщица попозировала в различных купальниках во время отдыха. Так, например, ее запечатлели топлес в желтых плавках на завязках бренда Staerk&Christensen рядом с деревом. Ее образ дополнил красный цветок в волосах и ярко-красная помада.

На другом снимке знаменитость стоит в лодке в черном купальнике и прозрачной накидке той же марки. Вдобавок звезда надела винтажное платье длины мини из кружевной ткани, и сфотографировалась в нем среди растений.

Фото опубликовано @helenachristensen

Публикация модели набрала больше 26 тысяч лайков и восхитила фанатов. «Шикарная», «Как тебе удается так выглядеть в своем возрасте?», «Какая же ты красивая», «Прекрасная», «Какая же ты красотка», «Я в шоке, нереальная фигура», — высказывались комментаторы.

В апреле Кристенсен попозировала для уроженки России, нью-йоркской фотохудожници Кэт Ирлин (Kat Irlin), в нижнем белье. Знаменитость приняла участие в фотосессии для британского издания Stella Magazine. Ее запечатлели в облегающем боди, прозрачная ткань которого украшена стразами.