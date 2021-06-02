52-летняя модель показала фигуру в нижнем белье и взволновала фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) показала фигуру в откровенном наряде и взволновала фанатов. На размещенное в ее Instagram фото обратили внимание журналисты Page Six.

На кадре 52-летняя знаменитость запечатлена в комплекте черного нижнего белья, состоящего из бюстгальтера, трусов и чулок с поясом. Стоимость ее образа составила 461 доллар (34,4 тысячи рублей). Публикация набрала 36 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях. «Ты самая красивая женщина в мире!», «Ты мой пример для подражания!», «Сногсшибательная фигура!», «Ты прекрасна», «Богиня! Очень горячо», — восхищались они.

В апреле Хелена Кристенсен попозировала для уроженки России в нижнем белье. Звезда приняла участие в фотосессии для британского издания Stella Magazine. Манекенщицу запечатлели в облегающем боди, прозрачная ткань которого украшена стразами. Автором съемки стала уроженка России, нью-йоркская фотохудожница Кэт Ирлин (Kat Irlin), которая неоднократно работала с изданиями Vogue, Harper's Bazaar и Paper.