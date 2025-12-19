Реклама

18:20, 19 декабря 2025Ценности

Зумеры назвали самых красивых звезд

NYP: Зумеры назвали Марго Робби и Анджелину Джоли самыми красивыми звездами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Phillip Faraone / Getty Images for Kylie Cosmetics

Представители поколения Z назвали самых красивых звезд — ими оказались Марго Робби и Анджелина Джоли. Подборку опубликовал New York Post (NYP).

Зумеры придумали новую систему оценки внешности под названием «шкала PSL», состоящую из первых букв мизогинных форумов, где она зародилась, — PUAHate (посвященного критике культуры пикапа), SlutHate и Lookism. По другой версии, PSL означает Perfection, Symmetry, Looks («идеальность», «пропорциональность» и «образы»).

Внизу названной системы с оценкой от 0,25 до 1,5 находятся те, кого посчитали «исключительно непривлекательными и часто имеющими деформации». При этом большинство людей попадают в категорию «норми» (1,5-3), которая представляет собой «обычный уровень непривлекательности». В нее входят певец Эд Ширан и рэпер Jay Z.

К категории (4,5-5,5), определяемой как «привлекательные и красивые», относят поп-исполнителя Джастина Бибера, футболиста Криштиану Роналду и актрису Зендею. Среди лучших (5,5-6) знаменитостей, согласно критериям, оказались актриса Ана де Армас и актер Килиан Мерфи.

При этом самыми эстетически красивыми (7,25-7,75) последователи «шкалы PSL» называют модель Джордана Барретта, актрис Марго Робби, Анджелину Джоли и Меган Фокс.

В апреле врач-косметолог Элли Сати и медсестра Нина Приск назвали знаменитую женщину с самыми идеальными губами. Тогда первой в рейтинге экспертов оказалась британская телезвезда Эй Джей Одуд.

