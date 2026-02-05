Страна БРИКС захотела расширить присутствие на российском рынке

Вице-президент Алкмин: Бразилия хочет расширить присутствие на российском рынке

Бразилия хочет расширить присутствие на российском рынке. Об этом заявил вице-президент страны БРИКС Жералду Жозе Родригес Алкмин Филью, его цитирует ТАСС.

В ходе церемонии открытия Восьмой комиссии высокого уровня двух стран по сотрудничеству чиновник отметил, что Бразилия имеет все возможности наращивать сотрудничество в сферах энергетики, АПК, технологий и инноваций и готова поставлять медицинское оборудование и делиться агротехнологиями.

«Бразилия и Россия обладают огромными технологическими возможностями, большими внутренними рынками. Это сочетание создает возможности для наращивания и диверсификации нашего экономического партнерства и торговли», — пояснил Алкмин.

В свою очередь посетивший Бразилию глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что странам необходимо наращивать взаиморасчеты в национальных валютах, а также развивать прямое взаимодействие между банками двух государств. Кроме того, нужно более активно использовать независимую платежно-расчетную архитектуру.

В конце прошлого года Бразилия смогла серьезно нарастить поставки кофе на российский рынок. Как заявил посол этой южноамериканской страны в России Сержио Родригес дос Сантос, если сравнивать показатели за прошлый и 2025 год, то увеличение составит около 70 процентов. Кофе оказался товаром номер один, хотя раньше этот статус имела соя.

