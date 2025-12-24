Страна БРИКС нарастила поставки кофе в Россию

Посол Бразилии в РФ дос Сантос: Поставки кофе выросли почти на 70 процентов

Бразилия смогла серьезно нарастить поставки кофе на российский рынок. Об этом заявил посол этой южно-американской страны в России Сержио Родригес дос Сантос. Его процитировало ТАСС.

По его словам, если сравнивать показатели за прошлый и 2025 годы, то увеличение составит около 70 процентов. Как подчеркнул дипломат, кофе оказался товаром номер один, хотя раньше этот статус имела соя.

Дос Сантос обратил внимание, что Россия приобретает у его страны не только зерна, но и переработанный кофе.

«А это важно для нас, поскольку речь идет о продуктах с более высокой добавленной стоимостью, которые мы поставляем на российский рынок», — пояснил посол.

Ранее сообщалось, что Бразилия на четверть нарастила поставки мяса в Россию. Прироста удалось добиться за счет увеличения отгрузок мяса крупного рогатого скота.

В начале декабря стало известно, что по итогам первых девяти месяцев 2025 года главными поставщиками кофе в Россию стали Вьетнам, Бразилия и Индонезия. Лидером по объемам экспорта на российский рынок за отчетный период оказался Вьетнам.