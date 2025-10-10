Партнер по БРИКС нарастил поставки мяса России

С января по октябрь Бразилия увеличила поставки мяса в Россию на четверть

С января по октябрь 2025 года Бразилия на четверть нарастила поставки мяса в Россию. Об этом со ссылкой на статслужбу партнера по БРИКС сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, с начала года импортировали бразильского мяса на 404,4 миллиона долларов. Годом ранее показатель составлял всего 308,8 миллиона.

Прироста удалось добиться за счет увеличения отгрузок мяса крупного рогатого скота. Они выросли в 1,6 раза год к году, до рекордных за последние восемь лет 323,9 миллиона долларов. Также увеличился экспорт субпродуктов из этого вида мяса — с 25,4 до 33,8 миллиона долларов. В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов упал вполовину, до 40 миллионов долларов. Аналогично стали меньше закупать свинины — поставки сократились в 2,8 раза, до 2,7 миллиона долларов.

По итогам минувшего года импорт говядины и ее субпродуктов в Россию вырос на 15 процентов и достиг 311 тысяч тонн. Поставки стран ЕАЭС увеличились на 20 процентов год к году, до 116 тысяч тонн. Импорт из других стран прибавил 13 процентов. Основными поставщиками замороженной говядины и субпродуктов тогда оказались Бразилия, Парагвай и Аргентина.

За сентябрь импорт бразильского кофе в Россию упал до минимальных с апреля 2024 года значений. Поставки кофе из Бразилии в России упали с 27,8 до 12,7 миллиона долларов. В апреле 2024 года импорт оценивался в 9,3 миллиона долларов.