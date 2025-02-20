Россия стала активнее закупать за рубежом один тип мяса

EMEAT: В 2024 году импорт говядины и ее субпродуктов в Россию вырос на 15 %

По итогам 2024 года импорт говядины и ее субпродуктов в Россию увеличился. Об этом со ссылкой на данные отраслевого агентства EMEAT сообщает газета «Ведомости».

Показатели выросли в годовом выражении на 15 процентов и составили 311 тысяч тонн. Однако доля импорта на рынке этого мяса выросла только на один процентный пункт, до 16 процентов.

Поставки стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) увеличились на 20 процентов год к году, до 116 тысяч тонн. Импорт из других стран вырос на 13 процентов, из него — поставки замороженной говядины — на 12 процентов (125 тысячи тонн) субпродуктов — на 14 процентов до 70,6 тысячи тонн. В то же время охлажденную говядину стали возить реже (минус 37 процентов, 130 тонн). Основными поставщиками замороженной говядины и субпродуктов стали Бразилия, Парагвай и Аргентина.

Последние годы в России начинают активнее потреблять говядину из-за роста доходов, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Внутреннее производство одного вида мяса выросло на фоне снижающейся численности поголовья КРС во всех категориях хозяйств, добавил он.

По данным Nilsen, продажи говядины в торговых сетях в денежном выражении выросли на 19,5 процентов год к году. Средняя стоимость говядины в магазинах выросла до 683 рублей за килограмм (плюс 18,7 процента за год). При этом сильнее всего подорожала мякоть — сразу на 57 процентов, до 846 рублей за килограмм.

Российский экспорт мяса и субпродуктов достиг в 2024 году рекордных 700 тысяч тонн, увеличившись на 27 процентов. По данным Минсельхоза РФ, продажи выросли в разных сегментах достаточно равномерно. Так, поставки за рубеж свиноводческой продукции выросли на треть, птицеводческой — на четверть, а крупного рогатого скота — на 22 процента.