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13:30, 28 января 2025Экономика

Россия продала за рубеж рекордное количество мяса

РИА Новости: Россия в 2024 году экспортировала более 700 тысяч тонн мяса
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский экспорт мяса и субпродуктов достиг в 2024 году рекордных 700 тысяч тонн, увеличившись на 27 процентов. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что продажи выросли в разных сегментах достаточно равномерно. Так, поставки за рубеж свиноводческой продукции выросли на треть, птицеводческой — на четверть, а крупного рогатого скота — на 22 процента.

Количество вырученных от экспорта мяса денег также увеличилось почти на четверть, прибавив 24 процента. Общий результат составил максимальные в истории 1,7 миллиарда долларов. Около трети от этой суммы пришлось на лидирующий по закупкам мяса в РФ Китай. Также в топ-3 вошли Саудовская Аравия (230 миллионов долларов) и Белоруссия (226 миллионов).

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