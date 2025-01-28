Россия продала за рубеж рекордное количество мяса

РИА Новости: Россия в 2024 году экспортировала более 700 тысяч тонн мяса

Российский экспорт мяса и субпродуктов достиг в 2024 году рекордных 700 тысяч тонн, увеличившись на 27 процентов. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что продажи выросли в разных сегментах достаточно равномерно. Так, поставки за рубеж свиноводческой продукции выросли на треть, птицеводческой — на четверть, а крупного рогатого скота — на 22 процента.

Количество вырученных от экспорта мяса денег также увеличилось почти на четверть, прибавив 24 процента. Общий результат составил максимальные в истории 1,7 миллиарда долларов. Около трети от этой суммы пришлось на лидирующий по закупкам мяса в РФ Китай. Также в топ-3 вошли Саудовская Аравия (230 миллионов долларов) и Белоруссия (226 миллионов).