07:56, 10 октября 2025Экономика

Страна БРИКС минимизировала поставки кофе в Россию

Статслужба Бразилии: Поставки кофе в Россию упали до минимума с апреля 2024 года
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В первый месяц осени 2025 года импорт бразильского кофе в Россию упал до минимальных, с апреля 2024 года, значений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой южноамериканской страны.

В сентябре поставки кофе из Бразилии в России дошли до 12,7 миллиона долларов. Год назад речь шла о 27,8 миллиона. В апреле 2024 года импорт оценивался в 9,3 миллиона долларов.

В то же время с начала 2025 года российские компании купили у бразильских фермеров зерен на 287,9 миллиона долларов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, по итогам девяти месяцев Россия вошла в девятку основных покупателей кофе у Бразилии.

Главным покупателем бразильского кофе стали США, которые с января по сентябрь нарастили импорт до 1,5 миллиарда долларов.

В конце сентября появился прогноз, что кофе в России после Нового года подешевеет на 15 процентов. Причиной такой динамики станут дожди в Южной Америке.

