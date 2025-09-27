Ценам на кофе в России предсказали снижение

Mash: Кофе в России после Нового года станет дешевле на 15 процентов

Кофе в России после Нового года станет дешевле на 15 процентов. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает Telegram-канал Mash.

Снижение цен предсказывают из-за дождей в Южной Америке, в частности, в Бразилии, где выращивают большую часть арабики. Из-за прошлогодней засухи урожай выдался хуже — фермеры недополучили доход, а налоги и удержание урожая подогрели рост цен во всем мире.

Однако, по словам экспертов, не обойдется и без минусов — продавцам потребуется распродать старые запасы, поэтому вкус напитка в ближайшее время может стать хуже.

В августе сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими в мире товарами. За месяц стоимость кофе сорта робуста выросла в 1,5 раза, а арабика — на 29 процентов.

По итогам июля 2025 года суммарные потери поставщиков кофе из Бразилии достигли почти 200 миллионов долларов. Проблемы были вызваны истощением портовой инфраструктуры латиноамериканской страны из-за массовых задержек или изменения маршрутов захода судов, уточнили в Совете экспортеров кофе Бразилии. Из-за этого производителям во втором летнем месяце пришлось остановить отгрузку 598 732 мешков кофе.