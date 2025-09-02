Экономика
17:26, 2 сентября 2025Экономика

Крупнейший поставщик кофе оценил потери от проблем с экспортом

Cecafé: Потери бразильских поставщиков кофе в июле достигли $196,5 млн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

По итогам июля 2025 года суммарные потери поставщиков кофе из Бразилии, являющейся крупнейшим производителем и экспортером этого вида продукции, достигли почти 200 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной отраслевой ассоциации Cecafé.

Проблемы поставщиков были вызваны истощением портовой инфраструктуры латиноамериканской страны из-за массовых задержек или изменения маршрутов захода судов, уточнили в Совете экспортеров кофе Бразилии. Из-за этого производителям во втором летнем месяце пришлось остановить отгрузку 598 732 стандартных мешков кофе (по 60 килограммов).

Средняя стоимость полного мешка составляет 385,4 доллара, пояснили в Cecafé. Самое продолжительное время простоя в июле составило 35 суток. В результате совокупные потери бразильских поставщиков от приостановки экспорта достигли 1,1 миллиарда реалов, или 196,5 миллиона долларов, а объемы поставок зерен на мировой рынок просели на 27,6 процента, до 164 тысяч тонн, заключили в организации.

Еще одной проблемой, с которой столкнулись местные плантаторы, оказались продолжительные заморозки. Неблагоприятные погодные условия вызвали раннее стрессовое цветение, что негативным образом может отразиться не только на урожае 2025-го, но и на сборах в следующем году, отмечают эксперты. На фоне роста опасений участников рынка биржевые котировки сорта арабика на нью-йоркской фондовой бирже достигли двухмесячного максимума. Из-за проблем в Бразилии и Вьетнаме доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина ранее предупредила россиян о возможном подорожании кофе на 20 процентов в 2026 году.

