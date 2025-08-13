Поставки бразильского кофе упали

Cecafé: В июле 2025-го Бразилия уменьшила поставки кофе на 27,6 процента

В июле 2025 года Бразилия уменьшила экспорт кофе на 27,6 процента. Об этом со ссылкой на данные Бразильского совета экспортеров кофе (Cecafé) сообщает РИА Новости.

За месяц поставки зерна упали до 164 тысяч тонн. Из страны на мировой рынок поступило 2,733 миллиона мешков по 60 килограммов, что на 27,6 процента меньше год к году. При этом в денежном выражении поставки достигли рекордных 1,033 миллиарда долларов (плюс 10,4 процента).

По итогам января-июля экспорт кофе из Бразилии упал на 21,4 процента, но выручка поднялась на 36 процентов, до рекордных 8,555 миллиарда долларов. Главным покупателем стали США, импортировавшие 3,713 миллиона мешков (16,8 процента от общего объема поставок). В то же время объемы закупки кофе самих Шатов снизились на 17,9 процента.

Мировые цены на кофе сорта арабика взлетели после новостей о том, что США с начала августа намерены ввести пошлины в размере 50 процентов на все поставки из Бразилии. Фьючерсы на арабику подорожали более чем на 3,5 процента.

Президент США Дональд Трамп 9 июля анонсировал пошлины в размере 50 процентов на все бразильские товары. Причиной стали «коварные нападки страны на свободные выборы и права жителей Штатов на свободу слова», пояснил американский лидер.