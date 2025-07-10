Стоимость кофе взлетела на ожиданиях новых пошлин США

Цены на арабику выросли на 3,5 % после слов Трампа о пошлинах против Бразилии

Стоимость кофе сорта арабика взлетела после данных о том, что США с начала августа намерены ввести пошлины в размере 50 процентов на все поставки из Бразилии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фьючерсы на арабику росли более чем на 3,5 процента в процессе торгов в Нью-Йорке 10 июля, уточняет агентство. По состоянию на 14:33 они достигали 2,88 доллара за фунт (плюс 1,5 процента).

Президент США Дональд Трамп 9 июля анонсировал введение пошлины на уровне 50 процентов на все товары, поставляемые из Бразилии в США. Исключением станут секторальные пошлины, уточнил он в письме, адресованном бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Свое намерение американский лидер объяснил «коварными нападками страны на свободные выборы и права жителей Штатов на свободу слова».

Комментируя заявление Трампа, руководитель Lavazza Group Джузеппе Лавацца предупредил, что итогом увеличенных пошлин может стать рост цен на кофе для граждан США. По его словам, напиток может стать дороже для американских потребителей, так как тарифы являются проблемой.