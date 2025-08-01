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10:08, 1 августа 2025Экономика

В России подорожает популярный напиток

Экономист Байгузина: В 2026 году кофе в России может подорожать на 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В 2026 году жители России могут столкнуться с подорожанием кофе. Об этом предупредила доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина. Ее процитировала «Газета.Ru».

По ее словам, многое будет зависеть от того, какая погода будет в Бразилии и Вьетнаме — основных производителях этого продукта. Если климатические условия ухудшатся, это может обернуться дефицитом кофе и, как следствие, ростом его стоимости. Кроме того, давление на цены окажет рост инфляции в ряде стран, из-за которого поднимутся затраты на производство и логистику.

Если события будут развиваться по оптимистичному сценарию, который предполагает нормализацию ситуации с погодой и стабильность производства, то цены поднимутся на пять-десять процентов. При умеренном сценарии, исключающем критическое ухудшение климатических условий, кофе подорожает на 10-20 процентов. Однако, если бразильские и вьетнамские производители столкнутся с экстремальной погодной ситуацией, то можно ждать 20- и даже 40-процентного скачка стоимости кофе.

Ранее сообщалось, что в январе-мае 2025 года поставки индонезийского кофе в Россию увеличились почти в десять раз. В денежном выражении их оценили в 33,4 миллиона долларов.

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