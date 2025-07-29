Россия рекордно закупилась кофе в азиатской стране

Статслужба Индонезии: Поставки кофе в РФ в январе-мае 2025-го выросли в 10 раз

В январе-мае 2025 года поставки кофе из Индонезии в Россию выросли почти в десять раз. О рекордных закупках со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны сообщает РИА Новости.

За пять месяцев компании из Индонезии поставили в Россию кофе на 33,4 миллиона долларов. Годом ранее отгрузки не превышали в денежном выражении 3,4 миллиона долларов. ПРедыдущий рекорд был установлен в 2017 году — тогда азиатская страна поставила кофе на 27 миллионов.

В основном, импортировалась робуста — ее закупили на 33 миллиона долларов, а арабики -— 423 тысячи

По итогам пяти месяцев Россия вошла в десятку главных покупателей кофе, занимая девятое место. Лидерами стали США (159,8 миллиона долларов), Бельгия (126,9 миллиона долларов) и Египет (67,5 миллиона долларов).

Ранее в июле стоимость кофе сорта арабика резко начала расти после сообщений о том, что США намерены ввести пошлины в 50 процентов на все поставки из Бразилии. Фьючерсы на арабику выросли более чем на 3,5 процента, до порядка трех долларов за фунт.

Мировой рынок кофе начал постепенно восстанавливаться после прошлогоднего кризиса, вызванного неблагоприятными погодными условиями в крупнейших странах — поставщиках кофе. Однако как заявил главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли, возвращение к прежней стоимости популярного напитка займет годы — слишком серьезным оказался ущерб от затяжных засух в ключевых странах-поставщиках.