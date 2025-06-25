Стоимость кофе сорта арабика на бирже ICE опустилась на 4,7 процента

Мировые цены на кофе начали снижаться — фьючерсы на арабику и робусту на бирже ICE подешевели почти на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов

Сентябрьские фьючерсы на арабику опустились в цене на 4,65 процента, до 6 864 долларов за тонну, это минимальные показатели с декабря 2024 года. Контракты на поставку более дешевого сорта, робусты подешевели на 5,63 процента, до 3 634 долларов за тонну, рекордно низкого уровня с прошлого мая.

Московская биржа уже начала торги расчетными фьючерсами на кофе. Контракты отражают цены на поставку сырья из стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов производителей арабики.

«Кофе — один из самых активно торгуемых в мире товаров, цены на который в этом году находятся на максимумах. Исторически цена кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, которые ищут возможности для создания торговых стратегий, основанных на краткосрочных и долгосрочных трендах», — объяснили на площадке.

Власти Уганды ранее обещали резко увеличить поставки кофе в Россию. Речь идет как о зеленых кофейных бобах, так и об обжаренных зернах, уточнил посол африканской страны в РФ Мозес Каваалууко Кизиге. Суммарные объемы поставок этой продукции из африканской страны в РФ к концу 2025 года могут кратно вырасти. Сейчас ежемесячная стоимость поставок оценивается в два миллиона долларов.