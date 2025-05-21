России спрогнозировали резкий рост ввоза кофе из одной страны

Посол в Уганды в РФ Кизиге: Наш кофе заполнит полки магазинов в России к осени

Власти Уганды в настоящее время работают над резким увеличением поставок кофе в Россию. Об этом заявил посол африканской страны в РФ Мозес Каваалууко Кизиге, его слова приводит ТАСС.

Речь идет как о зеленых кофейных бобах, так и об обжаренных зернах, уточнил дипломат. Уже к осени 2025 года поставки этой продукции из африканской страны в Россию могут резко вырасти. «Вы увидите кофе из Уганды в большем количестве», — пояснил Кизиге.

Некоторые экспортеры из Уганды будут обжаривать кофейные бобы непосредственно в России, добавил он. В результате суммарные объемы поставок этой продукции из африканской страны в РФ к концу 2025 года могут кратно вырасти. Сейчас ежемесячная стоимость поставок оценивается в два миллиона долларов. В Уганде также рассчитывают, что Россия в обозримом будущем станет для них ключевым экспортным направлением. «Здесь подходящие условия», — резюмировал Кизиге.

На фоне проблем с урожаем в ключевых странах-экспортерах розничная стоимость кофе в России может увеличиться в среднем на 40 процентов в 2025 году, спрогнозировала ранее бренд-директор компании-производителя Last Wish Ирина Бабина.

В наибольшей степени рост цен затронет кофе сорта арабика, уточнила она. Помимо этого, речь идет о таких сортах, как гейша, бурбон и типика. В этом сегменте увеличение стоимости может составить 50 процентов. В массовом сегменте прирост окажется около 30-40 процентов. На фоне возможных проблем с доставкой зерен из Бразилии и Вьетнама России важно уже сейчас искать альтернативных поставщиков. Одним из перспективных направлений могут оказаться, в частности, африканские страны, например Танзания, Эфиопия или Уганда.