Мировая торговля кофе практически остановилась из-за резкого роста цен на зерна

Из-за резкого роста цен на кофейные зерна мировая торговля кофе практически остановилась — поставщики резко сократили закупки до минимума. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

На ежегодном съезде Национальной ассоциации кофе США, который состоялся в Техасе, участники были шокированы в связи с подорожанием фьючерсов на арабику на 70 процентов на бирже ICE. Гендиректор эквадорской компании Elcafe Ренан Чуэйри заявил, что впервые не смог реализовать весь запланированный объем растворимого кофе к марту. По его словам, спрос упал, поскольку высокие цены ограничивают возможности покупателей.

Обычно мы бы уже распродали все, но пока мы продали менее 30 процентов продукции. Сильный рост цен съедает деньги покупателей, и у них нет средств для закупки необходимых объемов Ренан Чуэйри Гендиректор производителя растворимого кофе из Эквадора Elcafe

Участники рынка назвают положение сложным

Как поясняет Reuters, повышение стоимости кофе связано с сокращением производства в традиционных регионах, включая Бразилию. Однако к концу года возможен спад цен на 30 процентов из-за снижения спроса. К тому же ожидается высокий урожай в Бразилии, что может стабилизировать ситуацию.

Тем не менее, текущее положение остается сложным. Один из руководителей американской компании по обжарке кофе сообщил агентству, что его партнеры не уверены в дальнейшем ведении бизнеса. «Они не знают, смогут ли продать свою продукцию по новыми ценам. Некоторые из них разоряются», — рассказал он. Из-за этого в отдельных розничных точках США начал ощущаться дефицит товара. Склады для хранения кофейных зерен возле американских портов заполнены лишь наполовину. Источники Reuters среди компаний, занимающихся хранением, отмечают, что некоторые фирмы уже отказываются от аренды складов.

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Однако, по мнению сырьевого трейдера Луиса Дрейфуса, в будущем цены могут снизиться благодаря расширению посадочных площадей для кофе в Индии, Уганде, Эфиопии и Бразилии. В сочетании с ожидаемым богатым урожаем в Бразилии это может привести к значительному падению цен.

Кофе и какао бьют рекорды по стоимости

Цены на кофе, включая оба популярных сорта — арабику и робусту, достигли многолетних максимумов. Арабика подорожала до уровня 1997 года, а робуста — до рекорда 1970-х годов.

Так, в конце ноября фьючерсы на арабику с поставкой в марте достигли 3,22 доллара за фунт, что является максимумом с мая 1997 года. В моменте цена поднималась до 3,178 доллара за фунт, что эквивалентно 7006 долларам за тонну. По сравнению с предыдущими торгами рост составил 2,75 процента. Основной причиной скачка стали опасения по поводу урожая в Бразилии, где этот сезон стал самым засушливым с 1981 года, по данным метеорологической службы Cemaden.

Тем временем Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало урожай в 2024–2025 году на уровне 66,4 миллиона мешков по 60 килограмм, что ниже прошлых оценок (69,9 миллиона мешков). Запасы к концу сельхозгода могут составить всего 1,2 миллиона мешков — это на 26 процентов меньше по сравнению с предыдущим периодом. Коста-Рика также столкнулась с потерями урожая: проливные дожди уничтожили около 15 процентов производства арабики в стране.

На фоне этих факторов с начала 2024 года в США арабика подорожала на 70 процентов, а робуста в Великобритании — на 85 процентов. Цена январского фьючерса на робусту выросла на 2,73 процента, достигнув 5299 долларов за тонну. Обычно этот сорт стоит вдвое дешевле арабики, но теперь ситуация изменилась.

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Тем временем какао-бобы также продолжают дорожать, впервые преодолев отметку в 12 000 долларов за тонну. Только с ноября по декабрь цена выросла почти на 30 процента. Дефицит ожидается, несмотря на увеличение поставок, поскольку урожай пострадал от погодных условий и болезней растений.

По мнению экономиста Capital Economics Дэвида Оксли, стоимость кофе может оставаться высокой еще несколько лет, а не месяцев. Снижение возможно только после восстановления производства и роста запасов.

В России ожидается ощутимый рост цен на кофе

Что касается России, то в текущем году цены на кофе могут вырасти на 20–30 процентов. Об этом предупредил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, удорожание связано с засухой в Бразилии, которая повлияла на поставки, а также с проливными дождями во Вьетнаме. Эксперт посоветовал россиянам следить за скидками, поскольку в рознице возможны дисконты до 40 процентов. Также он порекомендовал выбирать кофе в пакетах, так как такая упаковка дешевле стеклянных банок.

Доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова подтверждает прогноз, ожидая рост цен на 20–25 процентов к концу 2025 года. «Пока ожидать снижения цен на кофе ни в коем случае не приходится», — заявила эксперт.

Между тем, Гондурас выразил готовность увеличить поставки кофе в Россию, чтобы заменить страны Евросоюза, которые остаются одними из главных импортеров этого продукта из Центральной Америки.