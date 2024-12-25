Россиянам спрогнозировали резкое подорожание кофе

Аналитик Балынин: цены на кофе в России вырастут на 20-30 процентов в 2025 году

Цены на кофе в российских магазинах в следующем году вырастут в среднем на 20-30 процентов. О резком подорожании этой продукции граждан предупредил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Аналитик связал подобную динамику с рядом факторов. Резкому удорожанию основных видов кофе (арабики и робусты), по мнению эксперта, будет способствовать засуха в Бразилии, которая является одним из главных мировых поставщиков этой продукции. Кроме того, на ситуацию с ценами будет оказывать влияние обильные дождевые осадки во Вьетнаме.

На этом фоне Балынин рекомендовал россиянам обращать внимание на скидочные акции в магазинах. В случае с кофе, отметил он, розничный дисконт может достигать 40 процентов. Он также посоветовал гражданам выбирать более бюджетную продукцию в пакетиках, а не в стеклянных банках. «В такой упаковке кофе, как правило, дешевле», — заключил кандидат экономических наук.

Биржевые цены на кофе активно растут не первый месяц. В конце ноября стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки кофе сорта арабика в ходе торгов на Нью-йоркской бирже ICE Futures в моменте приблизилась к отметке в 3,22 доллара за фунт и достигли максимального с мая 1997 года показателя. Уже к 10 декабря котировки вплотную подобрались к уровню в 3,5 доллара. Достигнутый результат оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений — с 1972 года.

В свою очередь, более бюджетный сорт — робуста — вырос в цене до рекордного с 1970-х годов уровня. На этом фоне поставщики спрогнозировали очень трудный 2025 год для отрасли и потребителей.