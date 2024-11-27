Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1997 года

Цена кофе сорта арабика на бирже в Нью-Йорке превысила 7 тысяч долларов за тонну

В ходе торгов 27 ноября стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки кофе сорта арабика в моменте достигли максимального с мая 1997 года показателя и приблизилась к отметке в 3,22 доллара за фунт. Об этом свидетельствуют данные Нью-йоркской биржи ICE Futures.

На пике котировки достигали уровня в 3,178 доллара за фунт, или примерно до 7006 долларов за тонну. В сравнении с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии прирост котировок составил примерно 2,75 процента. Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с опасениями участников рынка по поводу перспектив урожая в Бразилии. Нынешний сезон в латиноамериканской стране стал самым засушливым с 1981 года, указывают в метеорологической службы Cemaden.

Так, в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхоза) США ранее спрогнозировали сборы зерен в латиноамериканской стране по итогам 2024-2025 сельхозгода на уровне в 66,4 миллиона стандартных 60-килограммовых мешков, хотя до этого показатель оценивался в 69,9 миллиона. Что касается запасов на конец сельхозгода, то они, как ожидается, на конец сельхозгода составят 1,2 миллиона мешков. Это на 26 процентов ниже в сравнении с прошлогодним уровнем.

Еще один крупный экспортер арабики — Коста-Рика — также недосчиталась значительных объемов урожая из-за непогоды. Сильные дожди уничтожили порядка 15 процентов годового урожая этого сорта кофе в стране, утверждают аналитики исследовательского института ICAFE. На этом фоне с начала 2024 года арабика подорожала примерно на 70 процентов в США, а робуста — на 85 процентов в Великобритании. Так, цена январского фьючерса на кофе сорта робуста выросла на 2,73 процента и достигла уровня в 5299 долларов за тонну. Хотя обычно этот сорт кофе обычно вдвое дешевле арабики.

Робуста считается считается более доступным по цене сортом кофе в сравнении с арабикой, но и этот сорт за последнее время заметно подорожал на бирже. В ходе торгов в понедельник, 25 ноября, котировки робусты выросли до рекордного с 1970-х годов уровня. С проблемами с урожаем в этом году столкнулись не только Бразилия и Коста-Рика, но и Вьетнам. На этом фоне эксперты прогнозируют дальнейший рост цен для обжарщиков и потребителей.