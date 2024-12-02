Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:32, 2 декабря 2024Экономика

Дан прогноз по ценам на кофе в 2025 году

РБК: в 2025 году россияне рискуют столкнуться с очередным скачком цен на кофе
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Поставщики кофе не исключили, что 2025 год будет очень сложным из-за самых высоких с 1977 года цен на этот напиток. Об этом сообщило РБК со ссылкой на участников рынка.

Как полагает основатель One Price Coffee Сергей Румянцев, розница не сразу отреагирует на повышение мировых цен на кофе, так как крупные российские производители и обжарщики приобретают зерна по долгосрочным контрактам. И пока кофейни полагаются на старые запасы, купленные по прежним ценам.

В свою очередь, гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия призвал не забывать, что новые контракты на поставку кофейных зерен оформляются уже по более высоким ценам. Плюс свою роль сыграет снижение курса российской валюты. Как следствие, уже в ближайшие недели это может сказаться на стоимости кофе. Глава PR-отдела Tasty Coffee Екатерина Горина предположила, что законтрактованный кофе будет поступать по новым ценам в течение следующих трех-шести месяцев. Она полагает, что, скорее всего, этот напиток уже не будет таким дешевым, как прежде.

Материалы по теме:
Россияне могут остаться без горького шоколада. Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
Россияне могут остаться без горького шоколада.Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
5 февраля 2024
Предновогодний ажиотаж. Спрос и предложение на столичном рынке пришли в баланс. Как ретейл поддерживает стабильные цены?
Предновогодний ажиотаж.Спрос и предложение на столичном рынке пришли в баланс. Как ретейл поддерживает стабильные цены?
21 ноября 2024

По словам руководителя кофейного направления «Даблби» Алексея Кугаенко, рост цен на кофе в Бразилии начнет ощущаться в РФ в марте 2025 года. Он обратил внимание, что в 2024 году в среднем кофе для потребителей по сравнению с прошлым годом подорожал на 15-20 процентов.

Ранее сообщалось, что по итогам последнего месяца осени 2024 года стоимость фьючерсных контрактов на поставки кофе сорта арабика выросла примерно на 33-34 процента.

В свою очередь, бразильская ассоциация производителей кофе предсказала, что засуха, с которой столкнулся этот регион в 2024 году, отразится на урожае кофе 2025 года и его стоимости.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?

      Предложена новая гипотеза о появлении темной материи

      Премьер Грузии допустил запрет оппозиционных партий

      Украинский пленный рассказал об обмане со стороны командования

      Назван простой способ оценить уровень старения организма

      Евросоюзу предложили стратегию «Европа прежде всего»

      НАТО отработает быструю переброску сил в Эстонию

      Россиянам назвали способы купить квартиру без ипотеки

      Летевший в Таиланд российский самолет с 300 пассажирами совершил аварийную посадку

      На сайте Большого театра произошел сбой из-за «Щелкунчика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше