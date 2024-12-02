Дан прогноз по ценам на кофе в 2025 году

РБК: в 2025 году россияне рискуют столкнуться с очередным скачком цен на кофе

Поставщики кофе не исключили, что 2025 год будет очень сложным из-за самых высоких с 1977 года цен на этот напиток. Об этом сообщило РБК со ссылкой на участников рынка.

Как полагает основатель One Price Coffee Сергей Румянцев, розница не сразу отреагирует на повышение мировых цен на кофе, так как крупные российские производители и обжарщики приобретают зерна по долгосрочным контрактам. И пока кофейни полагаются на старые запасы, купленные по прежним ценам.

В свою очередь, гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия призвал не забывать, что новые контракты на поставку кофейных зерен оформляются уже по более высоким ценам. Плюс свою роль сыграет снижение курса российской валюты. Как следствие, уже в ближайшие недели это может сказаться на стоимости кофе. Глава PR-отдела Tasty Coffee Екатерина Горина предположила, что законтрактованный кофе будет поступать по новым ценам в течение следующих трех-шести месяцев. Она полагает, что, скорее всего, этот напиток уже не будет таким дешевым, как прежде.

По словам руководителя кофейного направления «Даблби» Алексея Кугаенко, рост цен на кофе в Бразилии начнет ощущаться в РФ в марте 2025 года. Он обратил внимание, что в 2024 году в среднем кофе для потребителей по сравнению с прошлым годом подорожал на 15-20 процентов.

Ранее сообщалось, что по итогам последнего месяца осени 2024 года стоимость фьючерсных контрактов на поставки кофе сорта арабика выросла примерно на 33-34 процента.

В свою очередь, бразильская ассоциация производителей кофе предсказала, что засуха, с которой столкнулся этот регион в 2024 году, отразится на урожае кофе 2025 года и его стоимости.