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15:32, 29 ноября 2024Экономика

Дан прогноз по ценам на кофе в 2025 году

ABIC: в 2025 году ситуация с ценами на кофе может ухудшиться
Кирилл Луцюк

Фото: freepik

Засуха, обрушившаяся на Бразилию, скажется на урожае кофе 2025 года и на его ценах. Об этом заявил президент бразильской ассоциации производителей кофе (ABIC) Павел Кардосу. Его процитировало РИА Новости.

Он уверен, что рекордные цены на кофе, зафиксированные в 2024 году, будут наблюдаться и в следующем году. Засуха 2023 года скверно сказалась на состоянии бразильских кофейных плантаций, и ожидания по урожаю совершенно не оправдались. Как следствие, в 2024 году произошел скачок цен на этот напиток. Однако в последние месяцы многие регионы Бразилии страдали от нехватки дождей. Это значит, что и в 2025 году цены на кофе пойдут не вниз, а вверх. Их очередной взлет Кардосу предсказал с января следующего года.

Ранее, 28 ноября, цена январского фьючерса на кофе сорта робуста в какой-то момент превысила 5500 долларов за тонну. Таких сумм не было как минимум с начала 2008 года.

Накануне стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки кофе сорта арабика достигали максимального с мая 1997 года показателя и доходили до отметки в 3,22 доллара за фунт.

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