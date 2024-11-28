Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 28 ноября 2024Экономика

Один из сортов кофе рекордно подорожал

ICE Futures: кофе робуста подорожал выше 5 тысяч 500 долларов за тонну
Кирилл Луцюк

Фото: freepik

Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста преодолела отметку в 5 тысяч 500 долларов за тонну. Об этом свидетельствует статистика площадки ICE Futures.

Накануне январский фьючерс робусты вырос на 7,15 процента или до 5 тысяч 545 долларов за тонну. Отмечается, что таких сумм не наблюдалось как минимум с начала 2008 года.

Ранее, 27 ноября, стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки кофе сорта арабика поднималась до максимальных с мая 1997 года значений и доходила до отметки в 3,22 доллара за фунт. Такое развитие событий объясняют перспективами урожая в Бразилии, которые настораживают участников рынка.

Материалы по теме:
Айс-кофе в домашних условиях: лучшие рецепты. Как самому приготовить холодный кофе?
Айс-кофе в домашних условиях: лучшие рецепты.Как самому приготовить холодный кофе?
2 июля 2024
Зерна катастрофы. Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
Зерна катастрофы.Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
26 января 2022

Есть прогнозы, что поставки из Бразилии замедлятся из-за длительной засухи. Она серьезно повредила кофейные деревья, что, вероятно, скажется на новых урожаях.

Эксперты напоминают, что, если на рынке кофе сформируется дефицит, то быстро преодолеть эту проблему не получится. Дело в том, что до появления зерен, пригодных для сбора первого урожая, деревьям нужно около пяти лет.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о подборе новых целей для «Орешника». Куда Россия может нанести следующий удар?

      Лукашенко оценил воздействие «Орешника» на мировое сообщество

      Полиция задержала ехавших на сходку судимых мужчин из Porsche в российском городе

      В сети показали прототип Apple Vision Pro

      ВТБ спрогнозировал «шторм» из-за рекордной ключевой ставки

      В российской хоккейной команде произошел секс-скандал

      В российском регионе утвердили закон о продаже алкоголя по два часа в день

      Москва оказалась лучшим городом для жизни

      Появились кадры уничтожения двух пусковых установок HIMARS ВСУ

      В России допустили повышение границ возраста молодежи до 60 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше