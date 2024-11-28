Один из сортов кофе рекордно подорожал

ICE Futures: кофе робуста подорожал выше 5 тысяч 500 долларов за тонну

Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста преодолела отметку в 5 тысяч 500 долларов за тонну. Об этом свидетельствует статистика площадки ICE Futures.

Накануне январский фьючерс робусты вырос на 7,15 процента или до 5 тысяч 545 долларов за тонну. Отмечается, что таких сумм не наблюдалось как минимум с начала 2008 года.

Ранее, 27 ноября, стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки кофе сорта арабика поднималась до максимальных с мая 1997 года значений и доходила до отметки в 3,22 доллара за фунт. Такое развитие событий объясняют перспективами урожая в Бразилии, которые настораживают участников рынка.

Есть прогнозы, что поставки из Бразилии замедлятся из-за длительной засухи. Она серьезно повредила кофейные деревья, что, вероятно, скажется на новых урожаях.

Эксперты напоминают, что, если на рынке кофе сформируется дефицит, то быстро преодолеть эту проблему не получится. Дело в том, что до появления зерен, пригодных для сбора первого урожая, деревьям нужно около пяти лет.