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18:08, 19 августа 2024Экономика

Резкий рост мировых цен на кофе объяснили

Эксперт Миронюк: мировые цены на кофе выросли из-за заморозков в Бразилии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Биржевые цены на кофе резко выросли в августе из-за плохой погоды в Бразилии. О причинах повышения стоимости в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

В понедельник, 19 августа, стоимость сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста на бирже ICE достигла 4737 долларов за тонну, рост с начала месяца составил 11 процентов, с начала года — 55 процентов. Цены на арабику также выросли, до 5502,7 доллара за тонну — плюс 8,9 процента к уровню конца июля и на треть больше, чем в конце декабря.

Мировые цены на кофе подскочили на фоне заморозков в Бразилии, ранее столкнувшейся с засухой, и опасений за стабильность дальнейших поставок, объяснил Миронюк. При этом, согласно прогнозам, в ближайшие дни в регион может прийти новое похолодание, что еще больше увеличивает риски для урожая.

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«Сочетание заморозков, периодов интенсивных осадков и периодов засухи создает крайне неблагоприятные условия для производства кофе», — отмечает эксперт. Он напомнил также, что Бразилия является крупнейшим производителем арабики, на долю этого сорта приходится три четверти мирового производства кофе. Оставшиеся 25 процентов приходятся на робусту.

Миронюк рассказал, что на рынке кофе невозможно быстро компенсировать дефицит урожая. До появления зерен, пригодных для сбора первого урожая, кофейным деревьям нужно около пяти лет, добавил он.

В России за первые шесть месяцев 2024 года спрос на натуральный кофе увеличился на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В основном рост спроса был обеспечен онлайн-сегментом — там он подскочил более чем на 30 процентов. Популярность растворимого кофе растет более скромными темпами — меньше пяти процентов.

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