Один вид кофе стал набирать популярность у россиян

«МАЙ»: спрос на натуральный кофе в России вырос на девять процентов

За первые шесть месяцев 2024 года спрос на натуральный кофе вырос на девять процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «МАЙ».

В основном рост спроса был обеспечен онлайн-сегментом — больше 30 процентов. Популярность растворимого кофе растет более скромными темпами — меньше пяти процентов.

В первых числах июля стало известно, что жара в Юго-Восточной Азии обернулась резким ростом мировых цен на кофе во II квартале 2024 года. Робуста подорожала на 18,1 процента, а арабика на 20,6 процента. Потом фьючерсы на арабику подорожали еще — до двухлетнего максимума.

В конце июля Bloomberg сообщил, что кофейни скоро исчерпают все способы сдерживать цены и положение на рынке ухудшится еще сильнее. Поводом для таких прогнозов послужили новости о том, что биржевые цены на этот продукт поднялись до самого высокого с 1970-х годов уровня.