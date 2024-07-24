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15:39, 24 июля 2024Экономика

Ситуацию с ценами на кофе описали фразой «скоро станет еще хуже»

Bloomberg: у экономящих на мелочах кофеен заканчиваются варианты сдерживать цены

Фото: Unsplash

У экономящих на мелочах кофеен заканчиваются варианты сдерживать цены и скоро положение на рынке станет еще хуже. Такой фразой описали ситуацию с ценами в Bloomberg.

Кофейни по всему миру, столкнувшиеся с перебоями с поставками из-за засухи во Вьетнаме и Бразилии, повышают цены, отказываются от скидки и не исключают, что цены для потребителей продолжат расти. Ранее биржевые цены на кофе взлетели до самого высокого уровня с 1970-х годов.

Разрыв между фьючерсными ценами на арабику и робусту вынудил компании покупать любые зерна более низкого качества вместо обычного экономичного сорта, чтобы снизить затраты. Ситуацию усугубляет растущее признание того, что торговцы и обжарщики кофе долгое время недоплачивали фермерам, а также необходимость доказывать, что зерна выращивались не на недавно вырубленных землях.

В Nestle SA заявили, что изо всех сил пытаются не перекладывать расходы на плечи гостей, однако для того чтобы продолжать поиск и закупку ингредиентов самого высокого качества на повышение цен пришлось пойти. Как отметил профессор экономики Колумбийской школы бизнеса Бретт Хаус, «у каждого есть предел», когда дело доходит до повышения цен, и многим гражданам вскоре придется экономить на напитках.

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Некоторые кофейные компании, которые закупили зерновые заранее, смогли избежать повышения цен — так, крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks заключает контракты кофе на 10-18 месяцев вперед, что позволит некоторое время выдерживать любые колебания цен. Однако небольшие кафейни не обладают такой гибкостью.

«Я никогда так не следила за индексом цен на сырьевые товары на кофе, как в последние несколько месяцев. Некоторые торговцы кофейными зернами даже не хотят называть мне цену, потому что она может измениться в любой день, — отметила соучредитель Gumption Coffee в Сиднее и Нью-Йорке Хейзел де лос Рейес.

На фоне рекордной жары во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах (температура поднималась до 48 градусов Цельсия) котировки фьючерсов на робусту выросли на 18,1 процента, до рекордной отметки 4394 доллара за тонну. За первые шесть месяцев 2024 года робуста подорожала на 40 процентов. По данным Национальной ассоциации кофе, урожай зерен в этом году сократится примерно на 20 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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