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09:32, 22 февраля 2024Экономика

Назван самый подорожавший товар в мире

«Известия»: в феврале мировые цены на какао-бобы выросли до $6 тыс. за тонну

Фото: Samsul Said / Reuters

Какао-бобы стали самым подорожавшим в мире товаром: в середине февраля 2024 года котировки на сырье для приготовления шоколада выросли до 6000 долларов за тонну, сообщает газета «Известия».

С начала года стоимость какао выросла более чем на 50 процентов, до рекордного с 1970-х годов уровня. С 2022 года какао-бобы подорожали на 130 процентов по причине климатического феномена Эль-Ниньо, который привел к засухе и жаре в Западной Африке, основном регионе производства этого сырья.

Еще одной причиной спада производства и роста цен называют состояние индустрии. Производители не вкладывались в развитие и большая часть деревьев в Западной Африке уже старые и уязвимые к неблагоприятным погодным условиям и болезням. Так как большая часть какао продается на экспорт до начала очередного сезона, текущие высокие цены не дойдут до фермеров на протяжении многих месяцев. Пока производители активно проедают запасы: три года подряд потребление опережает урожаи, чего не было на протяжении последних 50 лет.

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По словам директора «S+Консалтинг» Александра Силакова, учитывая, что доля какао в шоколадно-кондитерской продукции составляет более 50 процентов, это повлияет на стоимость сладостей.

«Дополнительное инфляционное давление на стоимость шоколада в России может оказать и курс рубля. Многие производители уже заявили о повышении цен с 2024 года — в среднем на 20 %. По нашим прогнозам, во второй половине года динамика роста цен на шоколадные изделия покажет более существенные значения», — пояснил он.

Стоимость какао продолжит расти — как заявил финансовый эксперт Алексей Кричевский, у производителей есть проблемы и с урожаями, и с удобрениями, и с логистикой, не в последнюю очередь из-за блокады Красного моря. Поэтому сырье продолжит дорожать, и цены в ближайшее время могут вырасти еще на 30 процентов. Однако, вероятнее всего, перенос мировых котировок в цены на российском рынке будет растянут на один-два сезона, а больше на цены кондитерских изделий повлияют колебания курса и трудности с логистикой при импорте, — добавила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Крупнейшие поставщики какао предупредили, что в ближайшее время шоколад в России подорожает примерно на 30 процентов. На предстоящий рост цен влияют падение переработки какао-бобов во всем мире и последствия неурожая, из-за которого объемы сырья упали на треть (36 процентов). Еще одной причиной, которая ведет к росту цен, стал запрет ЕС продавать кофе, какао-бобы и природный каучук, произведенные на территориях, где до этого были вырублены деревья.

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      Вячеслав Агапов
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