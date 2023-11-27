В Европе захотели уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао

FT: в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн продуктов из-за закона о вырубке леса

Сотни тысяч тонн кофейных зерен и какао, хранящихся на складах в странах Евросоюза (ЕС), оказались под угрозой уничтожения. Это связано с законом, вступившим в силу в июне 2023 года, который запрещает импорт товаров, произведенных в результате вырубки леса и использования детского труда, сообщает Financial Times (FT).

В настоящее время на складах в ЕС хранятся в общей сложности около 200 тысяч тонн какао и 150 тысяч тонн кофейных зерен. Производителям необходимо будет реализовать эти партии в течение переходного периода — до декабря 2024 года, заявила исполнительный директор Международного торгового центра (МТЦ) Памела Коук-Хэмилтон.

Запрет затронет в основном производителей из Ганы и Кот-д'Ивуара, на долю которых приходится порядка 70 процентов мирового рынка какао. Кроме того, негативные последствия будут угрожать компаниям из Бразилии, Вьетнама, Колумбии и Индонезии — эти страны играют ведущую роль в производстве кофейных зерен.

У производителей есть два варианта, как поступить с хранящимися партиями кофейных зерен и какао. Один из них предполагает продажу продукции за пределами ЕС, а второй — уничтожение этих товаров. Помимо кофе и какао закон запрещает ввоз других видов популярной в Европе продукции, включая пальмовое масло, выращенное в районах вырубки лесов. Документ также затрагивает импорт каучука.

В середине августа агентство Reuters со ссылкой на участников рынка предрекло рост мировых цен на кофе к концу 2023 года из-за ожидающейся засухи в Индонезии, являющейся четвертым по величине производителем этого продукта в мире. Речь идет о возможном увеличении стоимости сорта кофе робуста, отличающегося более насыщенным и горьким вкусом, чем арабика.